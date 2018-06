Stiri pe aceeasi tema

- Beniamin Popescu, fost jucator al celor de la Chindia Targoviște și Cimentul Fieni, a fost amenințat cu cuțitul dupa ultimul meci pe care l-a jucat in tricoul celor de la Viitorul Perșinari. Sportivul a trait spaima vieții! Dupa finalul meciului cu Spic de Grau, disputat la Ghimpați, Popescu a parasit…

- Cunoscutul artist de muzica ușoara Alexandru Jula a murit in aceasta seara, dupa ce luni, 28 mai, a fost trasportat la spital la scurt timp dupa ce i s-a facut rau in scara blocului. Vestea trista a fost dezvaluita de surse din lumea medicala in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr.1 din Romania.…

- Esteticianul Renert Gad, fostul iubit al Monicai Barladeanu, a facut o adevarata pasiune pentru frumusețile din showbiz. Deși a trecut ceva timp de la ultima cucerire a donjuanului cunoscut in lumea buna drept ”Winnetou” (VEZI DETALII AICI), se pare ca acesta revine in forța. (Afla aici cum poți caștiga…

- La patru luni de la nunta, Cristian Daminuța și Iasmina au decis sa puna punct mariajului, informație, publicata, in exclusivitate, AICI, de CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA. Dupa separarea lor, veste care a cazut ca un trasnet peste intreg showbiz-ul, frumoasa timișoreanca il ”șterge” din viața…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a anunțat, in exclusivitate, ca fotbalistul Cristian Daminuța și soția lui s-au separat, iar divorțul pare iminent. Chiar jucatorul care a trecut și pe la Inter Milano avea sa confirme ruptura, explicand cauzele care au condus la eșecul mariajului. La randul ei,…

- Cristian Daminuța, unul dintre cei mai rasfațați jucatori de fotbal de la noi din țara, divorțeaza la doar patru luni de cand a spus un ”Da” hotarat in fața ofițerului starii civile. Decizia vine dupa ce, recent, cei doi soți s-ar fi certat crancen. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta,…

- Helen Wood, una dintre fostele amante ale lui Wayne Rooney, planuiește sa-și scrie memoriile și astfel sa dezvaluie toate picanteriile din relația cu fostul mare fotbalist al lui Manchester United. In varsta de 31 de ani, Helen Wood a avut o relație cu actualul fotbalist al lui Everton in 2011. Acum,…