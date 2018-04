Cunoscutul DJ suedez Avicii a murit la doar 28 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit la inceputul acestei saptamani, in vila din Voluntari in care locuia singur. Jurnalistul a fost gasit in baie, de un ingrijitor. Cunoscutul om de radio a fost rapus de un stop cardio-respirator. A murit rapid, exact așa cum iși dorea. Cu puțin timp inainte sa treaca in neființa,…

- Ies la iveala noi informatii legate de ultimele ore din viata lui Andrei Gheorghe. Cunoscutul jurnalist nu a murit acasa, ci in vila noii lui iubite, la care se mutase de curand, potrivit Romania TV. Ea era la Viena cand s-a petrecut tragedia si tot ea l-a alertat pe administratorul ansamblului imobiliar…

- Andrei Gheorghe a murit, luni, la doar 56 de ani. Cunoscutul om de radio si televiziune a fost descoperit fara suflare in casa, iar medicii legisti au stabilit ca ar fi murit in urma unui stop cardio-respirator cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Un apel la 112 anunta, luni seara, ca un barbat…

- „Nu am fost amic cu el. Nu vreau sa comentez pe acest subiect. In 2003, el a spus, pe post, la PRO FM, ca fuma marijuana", a spus Mircea Badea, potrivit fanatik.ro. Citeste si Andrei Gheorghe pe blog: "Oameni aparent normali decoleaza brusc si se transforma in nebuni cu spume la gura"…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a murit a socat pe toata lumea. Cunoscutul om de televiziune si radio fost surprins de paparazzii spynews.ro in luna decembrie a anului trecut, in timp ce se afla la cumparaturi. Imbracat sport, Andrei Gheorghe a luat la bani marunti fiecare raion in parte din respectivul magazin.…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- Moartea unui om al strazii care devenise celebru pentru faptul ca a cantat la pian pe strada e deplansa de mulți locuitori din Edmonton, Canada. Ryan Arcand era obișnuit cu sunetele orașului - mașini care se ciocneau, oameni care țipa, zgomotul traficului - in timp ce locuia in strada.…

- Ingvar Kamprad, fondatorul retailerului suedez de mobila si decoratiuni interioare Ikea, a incetat din viata, duminica, la 91 de ani, a anuntat compania din Suedia, citata de BBC, informeaza...