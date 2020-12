Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Bogdan Stanoevici, fost ministru in Guvernul Ponta, este in coma. Desi initial a fost confirmat cu COVID-19, actorul a ajuns in stare grava dupa ce ar fi luat alta infectie din spital. Actorul si politicianul Bogdan Stanoevici (62 de ani) este internat la Terapie Intensiva, la Spitalul…

- Medicul ranit grav in incendiul izbucnit sambata seara la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț va fi transferat la un spital din Belgia duminica dimineața, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Medicul Catalin Denciu va fi transferat de la Iași la Spitalul Floreasca din Capitala,…

- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, vicepresedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, prof. dr. Dorel Sandesc, si seful Sectiei…

- Premierul Ludovic Orban și-a exprimat public scuzele fața de Isadora Zaharescu, medic ATI la Spitalul Witting din București, dupa ce a afirmat ca secția ATI nu este operaționala și ca trebuie luate masuri."Aș vrea sa-mi cer scuze, pentru ca am facut o afirmație legata de Spitalul Witting. Vreau sa o…

- Coronavirusul a mai ucis un medic, este vorba de un doctor de 60 de ani de la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni din București, potrivit StirileProtv.Medicul ortoped in varsta de 60 de ani de la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni din București a decedat dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Acesta era…