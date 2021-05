Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul a fost initiat de consilierii locali ai USR PLUS, Rodica Militaru si Razvan Stana. Potrivit acestuia, cei care hranesc porumbeii pe domeniul public, in Timisoara, risca o amenda cuprinsa intre 100 si 200 de lei. Nu a fost stabilit, insa, cum va aplica Politia Locala aceste amenzi, mai ales…

- Specialiștii in amenajarea drumurilor au reanalizat giratoirul de la Spataru și au hotarat extinderea intersecției cu 200 de metri patrați, pe locul ramas liber dupa demolarea fostului punct de observație al Poliției Romane. Extinderea sensului are dublu scop, respectiv accesul mai rapid și in siguranța…

- Antreprenoarea a deschis businessul cu lavanda in 2014, moment in care a luat decizia de a planta pe o suprafata de 30 de ari (3000 mp) de lavanda, iar in prezent are in portofoliu 15 produse cu lavanda, ciocolata, dar si de ingrijire personala. Ana Maria German a investit 1.000 intr-o cultura de lavanda…

- Consilierii judeteni constanteni se reunesc in sedinta ordinara, miercuri 21 aprilie a.c. Pe ordinea de zi se regaseste aprobarea solicitarii trecerii imobilului in care functioneaza Prefectura Constanta din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al judetului Ministerul Finantelor a adus…

- Consiliul Local al municipiului Targu Mureș a facut astazi un pas important pentru realizarea patinoarului acoperit, prin aprobarea, in unanimitate, a transmiterii terenului necesar investiției in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, prin Clubul Sportiv „Muresul". Este vorba de o suprafața…

