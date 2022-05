Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au deschis un dosar penal pe numele lui Ionuț Gurau, fostul șef al singurului serviciu privat pentru Situații de Urgența din județul Ialomița, care a funcționat vreme de un an in localitatea Ciochina. Acesta a fost prins in flagrant de ofițerii Direcției…

- Polițiștii Secției 3 Timișoara au depistat in flagrant 2 barbați care ar fi sustras mai multe bunuri elctrice dintr-un container. Cei in cauza au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduți in CRAP Timiș. In noaptea de 21 mai, in jurul orei 02:00, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați…

- Un nou pas pentru construirea secțiilor de oncologie, radioterapie și cardiologie intervenționala, la Spitalul din Alba Iulia Un nou pas a fost facut recent pentru construirea și dotarea unei noi secții la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, o investiție estimata la peste 167 milioane de lei,…

- Operațiune de prindere in flagrant a unui talhar, in parcarea unui centru comercial din Calea Șagului din Timișoara. Polițiștii au aflat ca acesta vinde casetofoane pentru mașini și l-au ademenit susținand ca sunt cumparatori de buna credința. Individul era cautat dupa ce a talharit, impreuna cu doi…

- Un tanar de 20 de ani a fost arestat preventiv, in urma unui flagrant organizat de politisti in parcarea unui centru comercial din Timisoara. Tanarul este cercetat pentru talharie si furt calificat. Alti doi tineri implicati in acelasi dosar au fost si ei arestati preventiv anterior, potrivit news.ro.…

- La data de 2 aprilie 2022, in jurul orei 12,50, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 63 de ani, din municipiul Timișoara, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Magina, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Medicul ginecolog Olimpia Oprea a anunțat ca femeile cu varsta cuprinsa intre 50 și 69 de ani, cele mai expuse unui astfel de risc de boala, sunt invitate sa participe la screening o data la doi ani. „Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricuța» din Cluj-Napoca impreuna cu Spitalul Clinic Municipal…

