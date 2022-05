Stiri pe aceeasi tema

- Șeful secției de Chirurgie Generala II și Oncologie de la Spitalul Clinic Municipal de Urgența din Timișoara, Octavian Mazilu, a fost prins astazi in flagrant in timp ce primea 300 de lei de la un pacient. In ultimele doua luni, oamenii legii au consmenat 20 de acte materiale de luare de mita in acest…

- Polițiștii Secției 3 Timișoara au depistat in flagrant 2 barbați care ar fi sustras mai multe bunuri elctrice dintr-un container. Cei in cauza au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduți in CRAP Timiș. In noaptea de 21 mai, in jurul orei 02:00, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați…

- Un celebru dezvoltator imobiliar din Giroc a fost reținut, aseara, de DNA Timișoara, cu cateva ore inainte de a parasi țara. Mueen Al Shawish „Mimo”, nimeni altul decat asociatul lui Pascu „Puiu” Minda, considerat ca fiind „jupanul” comunei de langa Timișoara pe zona imobiliara și unul dintre susținatorii…

- La data de 06 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Baia Mare la data de 05 aprilie. Mandatul a fost emis pe numele unui tanar in varsta de 26 de ani din Timișoara, care a fost…

- Operațiune de prindere in flagrant a unui talhar, in parcarea unui centru comercial din Calea Șagului din Timișoara. Polițiștii au aflat ca acesta vinde casetofoane pentru mașini și l-au ademenit susținand ca sunt cumparatori de buna credința. Individul era cautat dupa ce a talharit, impreuna cu doi…

- Un barbat in varsta de 53 de ani este acuzat de furt calificat in forma continuata dupa ce a furat de la clienții a trei restaurante din Timișoara. El a fost depistat de polițiștii Secției 1 Timișoara, marți, in urma investigațiilor efectuate. Potrivit IPJ Timiș, in zilele de 11, 13 și 18 martie, profitand…

- Medicul ginecolog Olimpia Oprea a anunțat ca femeile cu varsta cuprinsa intre 50 și 69 de ani, cele mai expuse unui astfel de risc de boala, sunt invitate sa participe la screening o data la doi ani. „Institutul Oncologic «Prof. Dr. Ion Chiricuța» din Cluj-Napoca impreuna cu Spitalul Clinic Municipal…