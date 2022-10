Medicul ginecolog Florian Robe este cercetat in calitate de suspect fiind acuzat de tentativa de omor calificat prin cruzimi. El este acuzat ca ar fi lasat copiii nascuți prematur ”sa moara sau ii omora chiar el pentru a nu mai ocupa un loc in incubator”, arata avocatul Cuculis. Medicul Florian Robe, acuzat de tentativa de […] The post Cunoscut medic ginecolog de la Polizu, acuzat de omor: copiii nascuți prematur, aruncați la gunoi pana mureau sau uciși pentru a nu mai ocupa loc in incubator first appeared on Ziarul National .