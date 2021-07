Cunoscut jurnalist olandez de investigații, rănit grav după un atac armat în Amsterdam Un jurnalist olandez specializat în probleme de criminalistica si care fusese tinta unor amenintari cu moartea a fost grav ranit cu focuri de arma marti seara la Amsterdam, atac calificat drept "socant si de neconceput" de premierul Tarilor de Jos, informeaza miercuri AFP și Agerpres.

"Atacul contra lui Peter R.de Vries este socant si de neconceput, acesta este un atac împotriva unui jurnalist curajos si în consecinta un atac împotriva libertatii presei, care este esentiala pentru democratia noastra si statul nostru de drept", a declarat premierul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

