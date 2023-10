Stiri pe aceeasi tema

- Un medic rezident de la Spitalul Elias a fost retinut si va fi prezentat instantei, miercuri, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a furat 35.000 de euro din apartamentul prietenei sale, potrivit unor surse judiciare.

- Poliția Capitalei a ramas fara mai multe probe din diverse dosare dupa ce incendiul izbucnit ieri seara a ars dovezile depozitate in cladirea din apropierea Maternitații Giulești. Conform Poliției Capitalei, in depozit erau pastrate țigari, motociclete, laptopuri sau arme albe. Cladirea cu cinci etaje…

- Un barbat din Capitala este cercetat, sub control judiciar, dupa ce și-a aruncat cainele de la balconul apartamentului, situat la etajul cinci al unui bloc din Sectorul 2. Animalul a murit in urma ranilor suferite. Barbatul ar fi facut acest gest in urma unui conflict cu sotia. Politia Capitalei a anuntat,…

- Polițiștii Capitalei au facut, miercuri, șase percheziții in București și in județul Ialomița la persoane banuite de proxenetism. In perioada aprilie-iulie 2023, cinci persoane ar fi facilitat, prin inchirierea unor apartamente, precum și prin postarea online a unor anunțuri specifice, practicarea prostituției…

- Un numar de 99 de centre sociale au fost inchise ori au activitatea suspendata, in urma verificarilor efectuate in perioada 10-19 iulie 2023 de echipe mixte de control. Conform datelor ANPIS, cele mai multe dintre aceste centre sunt in municipiul Bucuresti – 44, respectiv, 11 in sectorul 1, noua in…

- Nereguli pe banda rulanta au fost descoperite in centre pentru varstnici din toata țara, in urma controalelor facute, in ultimele zile. In plus, inca doua azile din București, unul din sectorul 6 al Capitalei, celalalt, din sectorul 1 au fost inchise, cel puțin temporar, pana la remedierea problemelor…