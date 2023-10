Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Cornel Petreanu și-a pierdut viața intr-un accident grav petrecut pe DN1, aproape de Otopeni. Doctorul era anchetat in dosarul spagii de la Institutul „Marius Nasta”, din București. Reamintim ca dr. Cornel Petreanu a fost retinut, impreuna cu un alt doctor de la Institutul „Marius Nasta” din Bucuresti,…

- Doctorul Cornel Petreanu, unul dintre cei doi medici de la Institutul „Marius Nasta” din București anchetati intr-un dosar de luare de mita, a murit duminica, 8 octombrie, dupa ce a intrat cu mașina in structura pasajului caii ferate la Otopeni, relateaza News.ro, citand surse judiciare. Informația…

- Doi dintre medicii de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, acuzati ca primeau mita de la pacienti, au fost aduși la Tribunalul Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Alti sase medici de la „Marius Nasta” au fost plasati sub control judiciar, urmand sa fie cercetati…

- Patru medici de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti au fost retinuti de procurori, sub acuzatia ca primeau bani si bunuri de la pacientii care suferisera interventii chirurgicale. Procurorii și polițiștii de la Direcția Generala Anticorupție au descoperit ca inca de anul…

