- Cate locuri superbe avem in Romania și cate ne pune natura la dispoziție… Important este ca și noi sa ne dorim sa le descoperim și sa ne bucuram de ele așa cum se cuvine. Una dintre frumusețile naturii este cascada Ciucaș, se afla la 45 de kilometri de Cluj-Napoca și este precum un spa in aer liber,…

- Ahold Delhaize, retailerul belgiano-olandez care deține lanțurile de magazine Mega Image și Shop&Go in Romania, se apropie de finalizarea tranzacției pentru achiziționarea lanțului de magazine Profi. Gigantul va introduce noi strategii și oferte pentru consumatorii romani. In anii urmatori, Ahold Delhaize…

- Un eveniment de-a dreptul tragic a avut loc zilele trecute in lumea boxului, dupa ce un sportiv a urcat pentru prima data in ringul profesionist. In varsta de doar 29 de ani, Sherif Lawal, boxer de categorie mijlocie, a murit in urma unui knockout pe care l-a primit chiar in prima lui lupta! Potrivit…

- Berkshire Hathaway si-a redus semnificativ participatia enorma la Apple in primul trimestru, iar conglomeratul lui Warren Buffett si-a lasat rezervele de numerar sa creasca pana la un record de 189 de miliarde de dolari, relateaza Reuters.

- Un puternic incendiu a izbucnit la complexul rezidențial One din nordul Capitalei. Flacarile au cuprins materialele de pe acoperișul unei cladiri aflata in construcție. La fața locului au fost trimise 8 autospeciale de stingere, 2 autoscari, o descarcerare, și o autospeciala SMURD. Din imagini se vede…

- E doliu in lumea presei din Romania. Un cunoscut fotograf sportiv s-a stins din viața la varsta de 45 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de un prieten de-al sau, prin intermediul paginii de Facebook.

- Vlad Pascu s-a prezentat, in urma cu o zi, la inca un termen al procesului dupa tragedia din 2 Mai. Judecatoarea a decis ca șoferul drogat, care a omorat doua persoane, sa nu fie condamnat pentru omor calificat. La ieșirea din sala de judecata, avocatul Adrian Cuculis, care reprezinta familia uneia…