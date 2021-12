Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a inscris al 140-lea sau gol in Liga Campionilor la fotbal, marti seara, in partida castigata de echipa sa, Manchester United, pe terenul formatiei Villarreal (2-0), consolidandu-si astfel pozitia de lider al clasamentului istoric al golgheterilor acestei competitii,…

- Cea de a doua seara a etapei a 4-a, din Liga Campionilor, s-a incheiat cu calificarea matematica in optimile de finala ale lui Liverpool și Ajax, care i se alatura lui Bayern și Juventus, toate cu cate 12...

- Liga Campionilor a revenit dupa o pauza de doua saptamani cu meciuri spectaculoase. Manchester United cu Cristiano Ronaldo titular a avut parte de o partida cu deznodamant dramatic, "diavolii roșii" s-au salvat de la infrangere in meciul cu Atalanta abia in prelungiri.

- Manchester United se afla într-o situație complicata, fara victorie în Premier League de patru etape. Ultima partida, înfrângerea drastica (0-5) contra lui Liverpool, pare sa fi agitat și mai mult spiritele pe Old Trafford, deși conducerea își arata din nou susținerea fața…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (36 ani), titular la Manchester United, miercuri seara, in victoria obtinuta in fata formatiei spaniole Villarreal (2-1), a disputat cu aceasta ocazie la 178-lea sau meci in Liga Campionilor, doborat recordul detinut anterior de spaniolul Iker Casillas, fostul…

- Faza șaisprezecimilor Cupei Romaniei, ediția 2021-2022, s-a incheiat joi seara. Implicit, se cunosc cele 16 echipe calificate in faza optimilor de finala, dar și componența celor doua urne pe baza carora se va face tragerea la sorți pentru stabilirea urmatoarelor jocuri. Momentan, FRF nu a anunțat cand…

- Locuinta fundasului international englez Reece James (Chelsea) a fost sparta in timp ce acesta era prezent pe teren la meciul de la Londra, de marti seara, cu Zenit Sankt Petersburg (1-0), din grupele Ligii Campionilor, scrie BBC. James (21 ani) a reclamat ca i s-au furat medalia de finalist…