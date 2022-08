Stiri pe aceeasi tema

- STADA M&D Romania, parte integranta a grupului STADA Arzneimittel AG, una dintre principalele companii producatoare de medicamente din Germania, angajeaza pentru fabrica ce se va deschide in Turda: – pentru posturi cu nivel de studii

- Dacia: Patronii ofera sume compensatorii celor ce pleaca benevol din firma Uzinele Dacia de la Mioveni. Foto: Arhiva. Uzina Dacia va oferi prime salariaților care aleg de buna voie încetarea contractului de munca. Este vorba despre sume de bani ce pot ajunge, în funcție de vechime, la…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi implica si anul acesta studentii in procesul de admitere pentru anul universitar 2022 – 2023. Pentru al doilea an la rand, UAIC recruteaza tineri deja inmatriculati la studii la Iasi pentru a putea operationaliza un Call Center pentru admitere. Un numar…

- Așa-numitul „președinte” al RMN Vadim Krasnoselski a semnat astazi, 30 mai, un decret privind numirea lui Alexander Rosenberg in funcția de prim-ministru. Aleksandr Rozenberg este noul așa-zis premier al regiunii transnistrene. Candidatura acestuia a fost aprobata de așa-zisul legislativ de la Tiraspol.…

- Firma din Alba angajeaza INGINER decontari (P) Firma din Alba angajeaza INGINER decontari Cerințe minime: – absolvent studii superioare tehnice (CFDP,CCIA) – experiența in decontare, minim 2 ani -cunoștințe privind tehnologiile de execuție a lucrarilor de constructii, respectiv construcții drumuri,…

- 14 elevi de la Colegiul ”Emil Negruțiu” din Turda au plecat in Granada/Spania, pentru efectuarea unui stagiu de practica, in cadrul unui program Erasmus+. ”14 elevi din clasa a X-a Tehnician... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dolj va organiza, maine, Bursa Generala a Locurilor de Munca, eveniment care se va desfasura cu sprijinul Fundației pentru Tineret, la sediul Casei Tineretului din Craiova incepand cu ora 9.00.In vederea organizarii acestei actiuni au fost contactati…

- Asociația DEIS din Baia Mare angajeaza lucrator de tineret. Cerințe: ????Studii medii; ????Experiența in lucrul cu tinerii și in educația non-formala; ????Bune abilitați de comunicare in limba romana și limba engleza; ????Bune abilitați de lucru in echipa; ????Abilitați de lucru in medii multiculturale;…