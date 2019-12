Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale lucreaza la un proiect de act normativ privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat, sustine ministrul de resort, Violeta Alexandru. "Se lucreaza la un proiect de lege in cadrul echipei mele la Ministerul Muncii, am facut o prima lectura a unei…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat in aceasta seara, ca pregateste un proiect de lege prin care se interzice cumularea pensiei cu salariul de la stat: "Dupa ce primeste pensia, se angajeaza tot intr o institutie publica, de unde vine concluzia ca poate munci" "Da,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, spera ca, pana la inceputul anului viitor, sa aiba un inventar complet al problemelor generate de noua lege a pensiilor. Intrebata marti cand se...

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat joi, pe pagina sa de Facebook, ca a luat decizia de o numi pe Madalina Turza in functia de presedinte - secretar de stat al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii. "Am luat decizia pentru…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a publicat marti seara o lista cu angajati ai institutiei despre care sustine ca fac parte din Consilii de Administratie (CA) ale institutelor de cercetare, mentionand cazul unor consilieri "numiti politic" care, desi au plecat din minister, nu s-au retras din…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat marti ca nu si-a consolidat inca o parere privind cuantumul la care va creste salariul minim, iar in Ministerul Muncii nu exista niciun studiu recent care sa evalueze impactul masurii cresterii salariului minim. In cadrul discutiilor…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale trebuie sa evacueze sediul in care functioneaza in termen de 60 de zile, in urma unei solicitari din partea Ministerului de Interne si poate ajunge in situatia ca, de la inceputul anului viitor, sa nu mai aiba nicio optiune de functionare, a declarat joi, intr-o…