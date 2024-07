Cumul de infractiuni rutiere in Navodari, judetul Constanta La data de 16 iulie a.c., in jurul orei 17.45, politisti din cadrul Politiei Orasului Navodari au efectuat semnal regulamentar de oprire soferului unui autoturism care a efectuat viraj la stanga, pe strada Albinelor, incalcand astfel marcajul longitudinal dublu continuu, potrivit IPJ Constanta. Barbatul a fost legitimat si identificat, stabilindu se ca are 43 de ani. "In urma verificarilor efectuate, s a constatat ca acesta are suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 iulie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 51 de ani. Acesta este banuit de savarsirea a sase infractiuni de furt calificat si…

- La data de 10 iulie a.c., in jurul orei 14.30, politistii din cadrul Politiei Orasului Techirghiol Postul de Politie Baraganu au identificat un tanar, de 18 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Libertatii din localitatea Mereni, judetul Constanta, fara a detine permis de conducere pentru nicio…

- In data de 1 iulie a.c., autoritatile din cadrul IPJ Constanta au inregistrat mai multe infractiuni la regimul rutier. In urma neregulilor constatate de oamenii legii, mai multi soferi s au ales cu dosare penale. Oficial de la IPJ Constanta:Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistiLa data…

- La data de 16 iunie a.c., , politistii din cadrul Politiei Orasului Techirghiol au fost sesizati cu privire la faptul ca, in localitatea Topraisar, a avut loc un accident rutier, prin tamponare, intre doua autoturisme conduse de catre un barbat si o femeie. Politistii deplasati la fata locului au constat…

- La data de 10 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Eforie au identificat un barbat, de 21 de ani, care a condus un autoturism, pe Bulevardul Republicii, avand suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.Barbatul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind…

- Incident si urmarire ca in filme pe strazile Constantei, azi noapte, in Mamaia, dupa ce un barbat a incalcat aproape toate regulile de circulatie in trafic.Alcool, pozitiv la psihoactive, lipsa asigurare, viteza 161 km h in Mamaia, permis suspendat, neoprire la semnal, urmarit in trafic, refuz de recoltare…

- La data de 12 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera, au identificat un barbat, de 61 de ani, care a condus un autoturism, dinspre satul Negureni catre satul Ion Corvin, judetul Constanta, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Barbatul a fost testat…

- In noaptea de 27 spre 28 aprilie a.c., politistii Serviciului de Siguranta Rutiera si ai formatiunilor rutiere au desfasurat o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin depistarea si sanctionarea conducatorilor auto care conduc sub influenta alcoolului sau a substantelor interzise ori nu…