Societatea Aon Romania Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. a fost sancționata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara cu amenda in valoare de 13.076 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind pregatirea profesionala a conducatorului executiv, nemenținerea și neactualizarea registrelor proprii. Intr-un raspuns dat in exclusivitate pentru Money.ro, Valentin Ionescu, director general – Sectorul Asigurari-Reasigurari din cadrul ASF, a spus sa masura a fost stabilita in urma controlului periodic efectuat la societate, reprezentata la momentul controlului de catre Adriana Grecu,…