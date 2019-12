Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru masa de Revelion incep in scurt timp, iar daca ai in plan o petrecere acasa, alaturi de cei dragi, tortul festiv nu poate sa lipseasca. Iti recomandam o reteta inedita, care se prepara usor si are un gust desavarsit.

- Preparat traditional, piftia nu lipseste de pe nicio masa de sarbatori. O reteta delicioasa regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea "Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti". Astfel, gospodinele sunt invatate cum sa prepare o piftie perfecta, dar si cat usturoi sa adauge pentru a…

- Atunci cand aveti dubii asupra cadourilor de Craciun pe care urmeaza sa le faceti, ciocolata este solutia salvatoare! Pana in final, cine nu apreciaza pralinele, figurinele sau chiar telegramele confectionate din ciocolata de cea mai buna calitate?! Drept dovada, ciocolateriile sunt arhipline, iar clientii…

- Fasole batuta rețete de post. Fasolea batuta este foarte gustoasa, excelenta pentru posturi și în zilele racoroase. Acest preparat este una dintre cele mai sațioase mâncaruri românești și este preferata de toata lumea, mai ales atunci când este servita alaturi de muraturi…

- Ingrediente: 800 g fasole alba boabe din conserva, miezul de la 3 felii de paine, 1 legatura marar, 2 cepe, 2 catei usturoi, 2 linguri faina, sare, piper, ulei pentru prajit Mod de preparare: Scurgem bine fasolea de zeama, o punem intr-un bol si o pasam ca pentru piure. Tocam ceapa marunt si o calim…

- Ce ai spune de un dulce pe care sa il faci rapid si de care sa te bucuri intr-o zi de toamna tarzie? Rasfata-ti papilele gustative cu prajitura cu piure de dovleac, desertul perfect pentru tine si familia ta in aceasta perioada a anului. Daca iubesti placinta cu dovleac, aceasta reteta inedita te va…

- Daca ești o iubitoare inraita de dulciuri și ți-ai dori sa slabești dar nu poți renunța la aceste gustari delicioase, opteaza pentru dieta cu ciocolata. Ai grija insa! Vorbim doar despre ciocolata neagra, care este o sursa uimitoare de antioxidanți. Iata ce trebuie sa mananci in timpul dietei cu ciocolata,…

- Desi este dificil sa rezistam privirii "de cersetor" a patrupedului nostru, nu trebuie sa uitam ca unele gustari pe care noi, oamenii, obisnuim sa le consumam sunt nesanatoase pentru animalul de companie.