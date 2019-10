Cumplit! Vedetă din România mutilată de o boală rară Xonia a fost acuzata ca si-a facut prea multe operatii estetice, insa vedeta neaga aceasta varianta. Ea a oferit primele declarații pe marginea subiectului. Cantareața a ajuns de nerecunoscut. Artista s-a ales dintr-o data cu fata umflata, iar acest lucru nu poate fi pe seama luarii in greutate, deoarece silueta ei arata in continuare bine. Xonia spune ca o problema medicala si ca a facut și analize in acest sens, iar acum așteapta parerea medicilor. "Este o problema medicala. Sper in curand sa aflu și eu despre ce e vorba. Am facut și niște analize. Nu m-am trezit cu fața asa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

