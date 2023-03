Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani a murit, miercuri dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Botosani. El a fost prins sub o masina care s-a rasturnat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un accident ruTier s a produs in urma cu scurt timp, la iesire din Ovidius, pe sensul de mers catre Mihail Kogalniceanu, informeaza autoritatile Accidentul s a produs azi, in jurul orei 06.24 iar la fata locului s au deplasat deja echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii…

- Este greva la mina Jilt Sud, acolo unde minerii refuza sa intre in cariera. Revolta are loc la scurt timp dupa ce colegii lor au murit in accidentul de munca. Greva minerilor are loc in contextul in care, trei dintre colegii lor si-au pierdut viata in urma tragicului incident de saptamana trecuta. Ancheta…

- Accident teribil pe șosea, noaptea trecuta. Doi tineri au murit si alti doi au ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce masina in care erau s-a izbit violent intr-un TIR parcat pe marginea drumului. Din cauza vitezei prea mari, soferul a pierdut controlul volanului si asa s-a ajuns la tragediel…

- Un grav accident s-a produs sambata pe o șosea din județul Arad. Șoferul unei mașini a murit dupa ce a fost strivit de un tir. Accidentul s-a produs pe DN 79A, la ieșirea din orașul Chișineu-Criș. Potrivit echipelor de intervenție, au fost implicate un autoturism și un autotren. Șoferul autoturismului…

- Un șofer a murit dupa ce a lovit cu mașina un cap de pod iar apoi s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in aceasta noapte in localitatea Bosanci. In autoturism se afla doar un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani, care a ramas incarcerat in stare de inconștiența. Barbatul a fost extras din […] The…