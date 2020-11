Doua persoane au murit, duminica, in urma unui incendiu intr-un apartament dintr-un bloc din Galați. Din cauza fumului dens, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate. Potrivit ISU Galați, incendiul a izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Mihai Petrini, din Galați. Zona crepusculara DAMBOVIȚA! A fost interzis și programul de guvernare USR PLUS Din cauza fumului dens, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate, conform Mediafax. Pompierii chemați sa stinga incendiul au scos o femeie de aproximativ 60 de ani intoxicata cum fum, in stop cardio-respirator. Femeia nu a raspuns…