Stiri pe aceeasi tema

- Drama crunta in familia unor tineri, care și-au pierdut viața in urma unui cumplit accident rutier ce a avut loc in județul Neamț. Doi frati in varsta de 19, respectiv 20 de ani au murit dupa ce au intrat cu masina intr-un copac situat pe marginea DN 15D, in localitatea Craiesti, comuna Bozieni, a informat,…

- Accident cumplit! Doi frati in varsta de 19, respectiv 20 de ani au murit dupa ce au intrat cu masina intr-un copac situat pe marginea DN 15D, in localitatea Craiesti, comuna Bozieni, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, relateaza Agerpres."Din primele cercetari efectuate…

- Doi frati in varsta de 18, respectiv 20 de ani au murit dupa ce au intrat cu masina intr-un copac situat pe marginea DN 15D, in localitatea Craiesti, comuna Bozieni, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp…

- Doi frati in varsta de 18, respectiv 20 de ani au murit dupa ce au intrat cu masina intr-un copac situat pe marginea DN 15D, in localitatea Craiesti, comuna Bozieni, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. “Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp…

- Un tanar a ajuns la spital in urma unui accident rutier produs luni, 17 iulie in localitatea Tolici, comuna Petricani. Conform informatiilor oferite de reprezentantii ISU Neamt, in accident au fost implicate o motocicleta si un autoturism. „La ora 13:07 , prin apel la 112 pompierii au fost inștiințați…

- ■ incidentul s-a petrecut pe un traseu care duce la cabana Dochia ■ interventia unui elicopter, pentru transportul la spital, nu a fost posibila ■ Nedoritul incident s-a petrecut ieri, 7 iulie 2023, in jurul pranzului. Un turist de 39 de ani, urca, impreuna cu fiul, spre platoul montan, alegand poteca…

- ■ incidentul a avut loc in aceasta dimineata, la Dulcesti ■ un scurtcircuit electric pare sa fi fost cauza incencendiului ■ Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ a fost instiintat astazi, 28 iunie 2023, in jurul orei 05.30, despre un incendiu izbucnit la un autobuz, care efectua o cursa…

- ■ politistii au descoperit mai multi conducatori auto care nu aveau ce cauta pe sosele ■ un individ din Alexandru cel Bun circula cu viteza foarte mare, desi era aproape in coma ■ la Roznov, o soferita a incercat sa-i pacaleaca pe politisti ■ Un sofer din Neamt s-a crezut la raliu pe un drum […] Articolul…