- Operațiune a polițiștilor de la ”Cima Organizata” Timișoara pentru anihilarea unui grupari de ”țepari” online. Din investigații a reieșit ca suspecții comandau de pe diverse site-uri din strainatate haine, imbracaminte sau de lux, unele obiecte ajungand și la 2.000 euro. Cand marfa ajungea in țara,…

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” au descins, in aceasta dimineața, in Dumbravița, la locuința lui Pronk Christian, italian acuzat ca a furat o ”ferma” de criptomonede și in alte locații. Totul a plecat de la plangerea depusa de alți doi italieni care au reclamat faptul ca barbatul a fost de acord…

- Polițiștii locali din Timișoara continua sa fie implicați permanent in activitațile desfașurate pe raza municipiului pentru combaterea raspandirii noului coronavirus SARS-Cov2... The post Peste 1.700 de persoane izolate sau carantinate, verificate zilnic de polițiștii locali din Timișoara appeared first…

- CAVARAN – Un grav accident de circulatie soldat cu decesul a doua persoane s-a produs, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 1.12, pe DN6, la iesirea din localitatea Cavaran, pe sensul de mers Caransebeș-Lugoj! Potrivit Politiei Caraș-Severin, accidentul s-a produs in urmatoarele imprejurari:…

- Operațiune de proporții a DIICOT, in aceasta dimineața, pentru capturarea membrilor celei mai puternice grupari de trafic de migranți care acționa in vestul Romaniei. Polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara impreuna cu Poliția de Frontiera Timișoara și trupele speciale ale Poliției Timiș și…

- Pandemia nu i-a alungat pe cerșetori de pe strazile Timișoarei. Polițiștii locali acționeaza in continuare pentru depistarea și luarea masurilor legale, conform atribuțiilor, in cazul persoanelor care apeleaza la mila publicului și a oamenilor fara adapost de pe raza orașului. De la inceputul acestui…

- Membrii unei grupari infracționale au caștigat aproximativ trei milioane de euro dupa ce au obligat zeci de tinere sa se prostitueze in țara și in strainatate. Fetele proveneau din medii defavorizate, erau sarace și nu aveau educație, ele fiind inșelate prin metoda loverboy. Procurorii care au anchetat…

- Doua persoane au fost ranite vineri in urma unui accident petrecut in zona Dealul Viilor. Politistii au anuntat ca cele doua persoane, sot si sotie, au ajuns la spital dupa ce barbatul in varsta de 81 de ani care se afla la volan a adormit, a pierdut controlul volanului, masina a parasit partea carosabila…