Comisia Europeana vrea sa evite spalarea de bani obținuți prin activitați ilegale. Astfel, cumparaturile cu bani cash ar putea fi plafonate la 10.000 de euro, in toate statele membre, transmite Antena 3. In Europa, cea mai mare parte a caștigurilor din activitați infracționale sunt bani cash. Ulterior, capitalul este investit in bunuri de mare valoare, precum […] The post Cumparaturile cu cash, plafonate peste tot in UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .