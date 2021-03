Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| PROTEST impotriva vaccinarii obligatorii la București: „Nu ne obligati, altfel plecati” Un protest impotriva ideii de vaccinare obligatorie se desfașoara duminica, in Capitala. Sute de oameni au ieșit in strada, dupa ce evenimentul a fost promovat toata saptamana pe rețelele sociale. Participantii…

- Cele mai multe doze din cele peste 39.000 de la Moderna raman in București. Un numar mare de vaccinuri merg și la Centrul de Regional de Distribuție Brașov, anunța Comitetul Național de Coordonare a...

- Secretarul de stat Raed Arafat a explicat, vineri, ca CMBSU a luat hotararea de a amana pentru luni redeschiderea restaurantelor, a cafenelelor si a salilor de spectacole din Bucuresti pentru a evita aglomeratia din zilele de weekend.

- In cursul zilei de marți a avut loc un nou episod de poluare masiva in Capitala. Nivelul particulelor PM2.5 a ajuns la 100. Poluarea a ajuns la cote alarmante in centrul orașului și in sud. Episodul de poluare masiva a fost semnalat de platforma independenta pentru masurarea calitații aerului din Capitala …

- Șoferii care se intorc duminica in București, dupa un weekend petrecut in zona stațiunilor montane de pe Valea Prahovei, sunt sfatuiți de polițiști sa ia in considerare folosirea rutelor alternative la planificarea calatoriei. cu ar fi Brasov-Cheia-Ploiesti sau Rasnov-Campulung-Pitesti. „Centrul INFOTRAFIC…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a personalului MAI aflat in linia intai incepe vineri, la ora 13.00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Capitala. „Maine, 15 ianuarie 2021, incepand cu ora 13.00, la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului…

- Traficul rutier este restrictionat marti, pana la ora 17,00, pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, sensul catre Capitala, pentru efectuarea unor lucrari la carosabil, potrivit Agerpres. Citește și: Cazul Robert Roșu 2: un alt avocat este trimis de DNA in judecata Centrul INFOTRAFIC…

- Secretarul de stat Raed Arafat, care este șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), s-a vaccinat azi la pranz impotriva Covid-19. Arafat și angajații DSU s-au vaccinat la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București, anunța hotnews . „Este…