- Avand deja publicata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP) procedura de licitatie publica in vederea desemnarii constructorului/constructorilor care urmeaza sa extinda magistrala de metrou M4, Gara de Nord-Gara Progresul, marti in prezenta ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu si…

- Hidrocentrala Vidraru e o pacoste pentru Hidroelectrica pentru ca se gasesc foarte greu companii sa o modernizeze. Hidroelectrica a primit doar o singura oferta pentru modernizarea hidrocentralei Vidraru, conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Oferta vine din partea unei asocieri…

- Aproape 10 kilometri de drum urmeaza sa fie modernizat in comuna Ocoliș: Licitația de peste 7,2 milioane de lei, lansata in SEAP Aproape 10 kilometri de drum urmeaza sa fie modernizat in comuna Ocoliș: Licitația de peste 7,2 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Ocoliș a lansat, pe Sistemul…

- Lucrari de modernizare la doua strazi din comuna Horea: Licitația de aproape 9 milioane de lei, lansata in SEAP Lucrari de modernizare la doua strazi din comuna Horea: Licitația de aproape 9 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Horea a lansat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice,…

- Licitația pentru componenta de cloud dedicat din cloudul guvernamental a fost deschisa marți in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) și in Jurnalul Uniunii Europene. Cloudul dedicat va conține cele mai eficiente și inovative tehnologii, valoarea achiziției este de aproape 80 milioane euro.…

- Lucrari de modernizare la doua strazi din Campeni: Proiectul de peste 2,7 milioane de lei, lansat in SEAP Lucrari de modernizare la doua strazi din Campeni: Proiectul de peste 2,7 milioane de lei, lansat in SEAP Primaria orașului Campeni a scos la licitație pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- V.S. Ministerul Apararii Naționale are in plan sa repare cladiri din cinci cazarmi din sudul țarii, printre acestea aflandu-se și trei pavilioane care necesita intervenții, din județul Prahova: doua in Campina și una in comuna Gorgota, sat Potigrafu. Potrivit datelor publicate in Sistemul Electronic…

- Primaria comunei Cenade a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari in cadrul proiectului „Reabilitare moderata a cladirilor publice din comuna Cenade – Gradinița Cenade”. Valoarea totala estimata a investiției este de 485.705,28 de lei. Obiectivul general…