Cumparaturi online de peste 4,3 miliarde de euro, in crestere cu 20% fata de 2018

- Romania a atras pana in prezent 11,04 miliarde de euro bani europeni in actuala perioada de programare (2014-2020), prin Politica de Coeziune si Politica Agricola Comuna, carora li se adauga alte 7,92 miliarde de euro ce reprezinta plati directe catre fermieri, a declarat secretarul de stat in Ministerul…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in noiembrie de 1%, in crestere fata de 0,7% in octombrie, si de 1,3% in Uniunea Europeana, in crestere fata de 1,1% luna precedenta, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri…

- Aproximativ 190.000 de companii din Uniunea Europeana erau clasificate in 2017 ca intreprinderi cu crestere ridicata, unde lucrau in total 16,4 milioane de angajati, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Ele reprezinta peste o zecime (11,3%) din totalul…

- Vanzarile de arme au crescut cu 4,6% la nivel mondial in 2018, pe o piata dominata de SUA, potrivit unui raport al Institutului International de Cercetare pentru Pace (Sipri), cu sediul la Stockholm, relateaza luni AFP preluat de agerpres. Cu 420 miliarde de dolari, cifra de afaceri a celor mai mari…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 28,9% in luna septembrie 2019, comparativ cu luna septembrie 2018, acesta fiind cel mai mare avans in randul statelor membre UE, arata datele publicate marti de Eurostat. Comparativ, la nivelul Uniunii Europene lucrarile…

- Retailerii online din Romania estimeaza o crestere de 20% a vanzarilor in perioada reducerilor de "Black Friday", cu un salt semnificativ al comenzilor provenite din zona rurala. Conform Asociatiei Romane a Magazinelor Online (ARMO), pe langa produsele traditionale electronice si electrocasnice, anul…

- In ce țari traiesc cei mai fericiți europeni. In Romania, mai puțin de jumatate din locuitori declara ca se simt bine Belgia, Olanda si Austria au cei mai fericiti oameni din Uniunea Europeana, la polul opus fiind Letonia, Bulgaria, Croatia, Lituania, Grecia si Romania, arata datele unui sondaj publicat…