- Guvernul ia in calcul introducerea unor reguli stricte pentru depozitarea și aruncarea gunoiului menajer de catre persoanele aflate in izolare la domiciliu, au declarat surse guvernamentale pentru ȘTIRIPESURSE.RO:Doar romanii izolați la domiciliu ar putea fi obligați sa respecte o anumita procedura…

- Numarul persoanelor aflate in carantina in judetul Dolj a scazut in ultimele trei zile de la 1.150 la 1.037 persoane, iar in ceea ce priveste persoanele aflate in izolare, numarul acestora a scazut de la 3.027 la 2.601, a informat vineri Prefectura, potrivit Agerpres.Astfel, numarul persoanelor…

- Intervenția Crucii Roșii Vrancea pentru limitarea raspandirii, pe teritoriul Romaniei, a noului Coronavirus in perioada 11.03-23.03.2020 Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania – Filiala Vrancea, organizația umanitara cu expertiza in prevenirea și combaterea imbolnavirilor și intervenția in…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca a stabilit cu reprezentantii Guvernului pregatirea unor masuri de supraveghere electronica, pentru persoanele care se afla in izolare sau carantina. „Am convenit pentru aceasta perioada sa pregatim pentru persoanele care sunt in carantina sau in izolare…

- Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a anunțat ca o parte dintre banii prevazuți in acest an pentru activitați culturale vor fi realocați Spitalului Municipal. De asemenea, tot cu bani de la cultura, persoanele aflate in izolare și cele vulnerabile vor primi o masa calda pe zi. Primarul a anunțat ca va…

- Primaria Municipiului Blaj pune la dispoziția cetațenilor doua numere de telefon la care persoanele aflate in izolare la domiciliu și persoanele singure, in varsta de peste 65 ani, pot sa semnaleze situația in care se afla. Pentru persoanele aflate in izolare la domiciliu numarul de telefon la care…

