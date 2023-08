Profitul inainte de taxe s-a ridicat, in primele sase luni ale anului, la 270,6 milioane euro, fata de 1,9 milioane euro in S1 2022. Aceasta evolutie vine ca urmare a vanzarii integrale a participatiei detinute de PPC in subsidiara Metalignitiki catre statul grec. EBITDA recurenta s-a ridicat la 589,7 milioane euro, in crestere cu 160,4 milioane euro (37%) fata de primul semestru al anului trecut. Veniturile totale ale grupului PPC au scazut cu 18,5% in prima jumatate a anului, de la 4,392 la 3,581 miliarde euro. In acelasi timp, cheltuielile operationale inainte de depreciere s-au redus cu 24,5%,…