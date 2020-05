Cumpărătorii trebuie să știe asta: Ce reguli trebuie respectate în piețe, la redeschidere CHIȘINAU, 28 mai – Sputnik. Reluarea activitații piețelor comerciale este condiționata de un șir de masuri de protecție și prevenire a raspandirii noului coronavirus. Astfel, administrația piețelor și operatorii economici de pe teritoriul piețelor comerciale vor asigura organizarea și efectuarea, pana la reluarea activitații, a dezinfecției intregului utilaj de lucru, a utilajului frigorific, a spațiilor de depozitare și comercializare a marfurilor, a tejghelelor și a intregului teritoriu. Totodata, vor fi organizate ieșiri și intrari separate pentru fluxul de cumparatori care vor fi… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

