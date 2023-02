Cumpărători surpriză la fabrica de zahăr Tereos de la Luduș. Cine sunt cei doi investitori români In timp ce toata lumea se aștepta ca fermierul Teodor Aflat sa fie cel care va reuși sa cumpere fabrica de zahar Tereos de la Luduș, spre surpriza tuturor, tranzacția a fost realizata de doi investitori romani, dintre care unul are legaturi cu fabrica de zahar de la Bod. Tranzactia ar urma sa se finalizeze in cursul saptamanii urmatoare, au declarat reprezentanții Tereos pentru Reuters. Investitorii romani vor prelua activitatile din Romania ale Tereos, care urmau sa fie inchise. Cei doi cumparatori sunt Mihaela Neagu si Mihail-Daniel Matache, investitori in sectorul de agri-food din Romania,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- In toamna anului trecut, gigantul industrial Tereos anunța inchiderea fabricii de zahar din Luduș, pe motiv ca negocierile privind vanzarea companiei eșuasera. Totul s-a schimbat radical la inceput de an, dupa ce doi romani au cumparat fabrica.

- Producatorul francez de zahar Tereos a anuntat miercuri ca doi investitori romani vor prelua activitatile sale din Romania, pe care intentiona sa le inchida, transmite Reuters. Cumparatorii sunt Mihaela Neagu si Mihail-Daniel Matache, doi investitori in sectorul de agri-food din Romania. Tranzactia…

- Compania franceza Tereos a anunțat miercuri ca a vandut fabrica de zahar Luduș catre doi investitori romani independenți, Mihaela Neagu și Mihail-Daniel Matache, investitori in sectorul agroalimentar și al produselor alimentare de consum. Inițial, Tereos anunțase ca intenționeaza sa inchida fabrica…

- Mihaela Neagu, care a condus Clubul Sportiv Olimpia din Bucuresti, a cumparat alaturi de un partener fabrica de zahar de la Ludus (jud. Mures), detinuta de grupul francez Tereos, dupa lungi negocieri, potrivit informatiilor oferite de femeia de afaceri pe

