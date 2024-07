Companii cu legaturi suspecte cu Rusia au inceput sa adune zeci de nave capabile sa transporte gaze naturale lichefiate, in cadrul unor acțiuni care sugereaza ca Moscova iși extinde „flota intunecata” pentru comerțul energetic. Surse din industria navala afirma ca o serie de companii necunoscute pana acum, inregistrate in mare parte in Emiratele Arabe Unite, […] The post Cumparatori misterioși legați de Rusia aduna „flota intunecata” de gaz lichefiat first appeared on Ziarul National .