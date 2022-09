Stiri pe aceeasi tema

- De aproape trei ani, Spitalul Clinic de Cai Ferate Iasi incearca sa atribuie contractul de lucrari de reabilitare termica in vederea cresterii eficientei energetice la doua din cele noua corpuri de cladire pe care le are. Prima procedura de licitatie, lansata la sfarsitul lui 2019 cu o valoare de pornire…

- Segmentul de drum dintre Nușeni – Feleac – Chiraleș a fost modernizat. Investiția a costat peste 3 milioane de euro și are garanție de 10 ani. Recepția lucrarii a fost facuta astazi intr-un cadru oficial, alaturi de primarii localitaților prin care trec cei 10 kilometri de asfalt proaspat, executorii…

- Segmentul industrial al pieței imobiliare cunoaște dinamici surprinzatoare care continua in ciuda condițiilor economice incerte din țara. Una dintre aceste dinamici este intreținuta de conceptul dezvoltarii durabile, prezent din ce in ce mai mult in abordarea dezvoltatorilor de hale industriale sau…

- ”Portofoliul de credite al Alpha Bank Romania a crescut cu 7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, dinamica sustinuta atat de avansul finantarilor acordate persoanelor juridice, cat si de creditarea persoanelor fizice. Profitul operational s-a situat la 17,6 milioane euro, marcand un avans anual…

- Firma de cercetare de piata Gartner se asteapta la o incetinire a ritmului de crestere a vanzarilor globale de semiconductori in acest an, urmand ca anul viitor vanzarile de cipuri sa scada cu 2,5% din cauza vanzarilor slabe de telefoane mobile si computere personale, transmite Reuters.

- Piata totala de media va ajunge la 640 de milioane de euro pana la finalul lui 2022, cu o crestere de 6% fata de 2021, incluzand o crestere de +20% estimata in digital media, arata o analiza a Media Fact Book. In 2021, al doilea an de pandemie, piata de media din Romania a ajuns la valoarea…

- In 2021, al doilea an de pandemie, piata de media din Romania a ajuns la valoarea de 601 de milioane de euro, in urma unei redresari dinamice de +26%. Evolutia uimitoare a pietei a fost alimentata de relaxarea restrictiilor de mobilitate a populatiei si de activitatea economica fluida”, arata o analiza…

- ”K.M. Trust Group, jucator pe segmentul serviciilor de recrutare si dezvoltare pentru management, anunta o alianta strategica cu Marco Polo CEE, companie antreprenoriala romaneasca de top in domeniul serviciilor de training si consultanta organizationala. Noua alianta reprezinta o asociere solida intre…