Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de Guvern de joi se va face o analiza referitoare la PROIECTUL DE ORDONANȚA pentru stabilirea unor masuri bugetare privind utilizarea contributiei de solidaritate instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 186/2022 privind unele masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)…

- Preturile medii ale alimentelor de baza din marile lanturi comerciale au scazut cu pana la 34%, transmite Consiliul Concurenței. „Comparativ cu preturile medii din luna iunie, la 1 august, cele mai mari reduceri aplicate de marile lanturi de retail s-au inregistrat la fructe si legume. Pretul strugurilor…

- Mare atenție cand mergeți la cumparaturi.Unele produse care erau expirate de mai bine de doi ani au fost descoperite pe rafturi intr-un magazin din Covasna. In urma verificarilor, Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Covasna a amendat cu 5.000 de lei firma din judet. In urma acțiunilor…

- Preturile alimentelor s-ar putea mentine la un nivel ridicat pe parcursul anului 2023, avand in vedere ca exista riscuri legate de evolutia vremii, o cerere sustinuta si de nevoia de profituri tot mai mari ale companiilor din cauza inflatiei, potrivit unui analize realizate de o platforma de investitii.…

- Prețurile mari la produse și servicii nu mai cresc in ritmul alert de anul trecut. Inflația in Republica Moldova ar putea ajunge in acest an la 13,7 la suta, iar in 2024 ar putea scadea pina la 5,5%. Este prognoza Bancii Naționale prezentata astazi de guvernatorul BNM, Octavian Armașu. Potrivit lui,…

- Analiza: Preturile alimentelor vor continua sa creasca.Preturile alimentelor s-ar putea mentine la un nivel ridicat pe parcursul anului 2023, avand in vedere ca exista riscuri legate de evolutia vremii, o cerere sustinuta si de nevoia de profituri tot mai mari ale companiilor din cauza inflatiei,…

- Inflația a incetinit pentru a zecea luna consecutiva in Statele Unite, conform datelor pe aprilie. In Europa, situația este mai complexa, zona euro inregistrand o ușoara creștere a prețurilor, dar majoritatea țarilor europene prezinta o scadere semnificativa a ratei inflației. Cele mai recente date…

- Zaharul, untul și cartofii, in topul alimentelor cu cele mai mari scumpiri. Cu cat au crescut prețurile in ultimul an Zaharul, untul și cartofii, in topul alimentelor cu cele mai mari scumpiri. Cu cat au crescut prețurile in ultimul an In topul majorarilor de preț din ultimul an se afla zaharul, untul…