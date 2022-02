Stiri pe aceeasi tema

- Afaceristul sucevean Stefan Mandachi a reactionat dur pe Facebook dupa accidentul cu 7 morti din judetul Iasi. "7 vieti au fost curmate azi! 7 familii au ramas distruse pe viata! 7 oameni morti intr-un accident pe o sosea tipica Moldovei. Sosele moldovenesti, cum de altfel sunt absolut toate soselele…

- Instanta a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a agentului de Politie din Ramnicu Sarat cercetat penal dupa ce a provocat un accident rutier si a refuzat testarea alcoolemiei, anunța IPJ Buzau.

- Un agent de politie din Ramnicu Sarat este cercetat penal dupa ce a provocat un accident rutier, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum judetean, in localitatea Topliceni, si a refuzat testarea alcoolemiei, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Politistul este deja anchetat…

- Patru tineri au fos raniți in urma unui accident produs in aceasta dimineața, pe DN2E85, in afara localitații Zarnești. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Ramnicu Sarat catre Buzau, un buzoian de 31 de ani, ar fi pierdut controlul volanului…

- Doua persoane au fost ranite in urma accidentului produs la pranz, pe șoseaua de centura a orașului Buzau. In jurul orei 13:30 traficul a fost reluat. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre 4 autovehicule, dupa cum urmeaza: 3 autovehicule (2 autoturisme și…

- UDPATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un autoturism condus pe direcția Buzau catre Ramnicu Sarat de catre un șofer de 56 de ani, din Poșta Calnau și mașina care il preceda, la volanul careia se afla un conducator auto in varsta de 25 de ani, din Cozieni.Accidentul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 (E85) Ramnicu Sarat - Buzau, la iesire din localitatea Posta Calnau, judetul Buzau, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane, in care se aflau trei…