Cumparari directe: Digi Romania va face supravegherea video a obiectivelor aflate in administrarea Primariei Constanta (DOCUMENT)

Primaria Constanta a atribuit prin cumparare directa serviciul de supraveghere video a obiectivelor aflate in administrarea sa. Ofertant castigator este DIGI Romania SA iar valoarea contractului este de 219.120 lei fara TVA, respectiv 44.055,73 euro. Digi Romania SA Compania a fost infiintata in 1994 si desfasoara activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu. Cifra de afaceri in 2023 a fost de 5.129.257.820 lei, profit de 609.189.249 lei si 10.177 de angajati.Asociatii firmei sunt Digi Com ...