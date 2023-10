Cumpărarea vechimii în muncă. Ce sumă trebuie plătită de la 1 octombrie 2023 Cei care vor sa acopere perioade in care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat o pot face in continuare prin semnarea unui contract de asigurare sociala cu Casa de Pensii și efectuarea unor plați catre aceasta pana la finalul anului 2024. Aceștia pot plati contribuția de asigurari sociale (CAS) pentru perioadele in care nu au contribuit, pentru cel mult șase ani anterior lunii incheierii unui contract de asigurare. Cu toate acestea, ținand cont de faptul ca, de la 1 octombrie 2023, valoarea salariului minim brut a crescut la 3.300 de lei, au crescut și sumele care trebuie achitate lunar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In atenția persoanelor asigurate facultativ in baza Contractului de asigurare sociala incheiat conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile și completarile ulterioare! Urmare intrarii in vigoare, incepand cu 1 octombrie 2023 a prevederilor H.G nr.900/2023 pentru…

- Casa Județeana de Pensii Covasna anunța prelungirea termenului de incheiere a contractelor de asigurare sociala in vederea obținerii pensiei pentru limita de varsta, pana la data de 31.12.2024. Astfel,aducem la cunoștința celor interesați, urmatoarele: OUG 70/31.08.2023 intra in vigoare la data de…

- In Monitorul Oficial nr. 787/31.08.2023 a fost publicata Ordonanța de Urgența pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice prin care Legea nr. 168/22.06.2021, pentru modificarea OUG nr. 163/2020 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor persoane in…

- Mecanismul actual de cumparare a vechimii in munca va fi prelungit cu inca un an, conform unui proiect de ordonanța pus in dezbatere publica la Ministerul Muncii.Completarea stagiului de cotizare la pensia de stat va fi posibila pana in 31 decembrie 2024. In prezent, persoanele care nu au…

- Conform legii, cei care nu indeplinesc condiția stagiului de cotizare pot sa contribuie la sistem prin plata contribuțiilor de asigurari sociale pe o perioada de 6 ani anterioara datei incheierii contractului de asigurare sociala.- Potrivit OUG 163/2020, care ulterior a fost modificata prin legea 168/2021.Baza…

- Conform legii, cei care nu indeplinesc condiția stagiului de cotizare pot sa contribuie la sistem prin plata contribuțiilor de asigurari sociale pe o perioada de 6 ani anterioara datei incheierii contractului de asigurare sociala.- Potrivit OUG 163/2020, care ulterior a fost modificata prin legea 168/2021.Baza…

- Romanii care vor sa cumpere vechime in munca pentru a accede la pensia pentru limita de varsta sau anticipata mai au timp pana la sfarșitul acestei luni. Vezi mai jos cat costa un an de vechime in munca. Potrivit legii, cei care nu indeplinesc condiția stagiului de cotizare pot sa contribuie la sistem…

- Potrivit OUG 163/2020, romanii mai pot cumpara vechime in munca doar pana la sfarșitul lunii (31 august 2023). In prezent, legislația pentru ieșirea la pensie prevede o vechime minima de 15 ani in campul muncii și 35 de ani pentru pensia de limita de varsta. Așadar, daca va doriți sa acoperiți o perioada…