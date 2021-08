Stiri pe aceeasi tema

- Apple TV 4K de a doua generație a fost lansat in aprilie 2021. Acesta are un procesor Bionic A12, 32 pana la 64 GB de stocare și suport HDR cu rata de cadre inalta 4K, plus vine cu Siri Remote reproiectat. Pe scurt, este foarte puternic. Dar merita cumparat?

- Știți acel aparat care atarna deasupra aragazului și va ofera lumina suplimentara atunci cand gatiți și un ventilator, astfel incat aburul sa nu va sufle in fața? Credeți sau nu, hota este unul dintre cele mai importante aparate din bucataria dvs. - va protejeaza pe dvs., familia și oaspeții dvs. de…

- Exista, in general, doua categorii de oameni: cei care exagereaza cu cheltuielile pe haine, alegand doar produse foarte scumpe si cei care isi doresc ca cumpere pe cat posibil, haine cat mai ieftine. Avand in vedere oferta generoasa si nenumaratele magazine de unde poti cumpara toate tipurile de haine,…

- In toamna acestui an, conform Bloomberg, Apple va lansa un nou iPad Mini. Insa, spre deosebire de ultimii ani, cand mica tableta a venit nemodificata la exterior, aceasta va aduce mai multe schimbari importante. In primul rand, iPad Mini se va bucura de un nou design. Ramele vor fi mai inguste, ceea…

- Hoverboard-urile sunt destul de noi pe piața, ceea ce este doar unul dintre principalele motive pentru care copiii le iubesc atat de mult. Știm același lucru din propria noastra experiența. Cand eram tineri, am vrut cu toții sa avem cele mai noi produse de pe piața, cele mai noi jucarii și „invențiile”…

- Șase state din vestul Balcanilor ar trebui sa devina membre ale Uniunii Europene din motive strategice. Este vorba despre Serbia, Albania, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Kosovo.

- Vara, iubim cu toții sa savuram cireșe roșii suculente. Acest fruct mic este plin de substanțe nutritive și poate fi consumat toata vara. Beneficiile pentru sanatate ale cireșelor: 1. Bogate in antioxidanți: Cireșele sunt pline de antioxidanți, care reduc riscul multor afecțiuni cronice și, de asemenea,…

- (P) La prima vedere, iPhone 12 vs iPhone 12 Pro sunt telefoane foarte asemanatoare. Ambele au afișaje OLED de 6,1 inch, cu design plat și procesor Apple A14 Bionic. Totuși, daca ne uitam puțin mai aproape, exista cateva diferențe notabile care merita explorate.