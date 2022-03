Cumpărarea de vechime în munca 2022: Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare Cumpararea de vechime in munca 2022: Documentele necesare pentru incheierea contractului de asigurare Cumpararea de vechime in munca 2022: Actele (Documentele) necesare pentru incheierea contractului de asigurare Romanii vor avea posibilitatea sa isi umple golurile pe care le au in vechimea in munca necesara pentru stabilirea pensiei pana la intrarea in vigoare a unei noi legi a pensiilor. Cumpararea vechimii pentru pensie n-ar mai fi posibila intre septembrie […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

