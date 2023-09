Stiri pe aceeasi tema

- Prezentata drept „singurul influencer din online fara hate”(fara ura, n.red.), Bunica din Chinteni a fost premiata de catre organizatorii Digital Divas pentru activitatea din online... The post „Bunica” lui Mircea Bravo a primit trofeul Digital Divas: „Nu știam de ce m-o pus sa viu la București” appeared…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la un tren de calatori cu doua vagoane care circula pe ruta- Arad-Oradea, in judetul Bihor. Cei aproximativ 20 de pasageri au iesit singuri din vagoane. Incendiul a fost unul violent, iar la sosirea forțelor de intervenție, flacarile cuprinsesera tot trenul.…

- Incepand cu data de 20 august 2023, intra in vigoare Legea 247/2023, care completeaza Legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate.... The post Din 20 august, minorii de peste 16 ani pot calatori neinsotiti in strainatate, cu acordul parintilor, doar in trei…

- Mai multe deranjamente la infrastructura feroviara au condus la intreruperea temporara a circulatiei pe o serie de tronsoane feroviare, fiind inregistrate intarzieri in circulatia trenurilor, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile din noaptea de 13 spre 14 iulie. Potrivit CFR Calatori, perturbarile…

- Jucatorii pot cumpara acum biletele tradiționale ale Loteriei Romane, pentru Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus si Super Noroc, de pe site-ul oficial al Loteriei Romane, potrivit Agerpres.„Pentru prima data in istoria Loteriei Romane jucatorii pot achizitiona si online bilete la jocurile…

- Neversea 2023. CFR Calatori informeaza ca, in perioada weekendului 7-9 iulie 2023, cu prilejul Festivalului Neversea din Constanta, exista o solicitare crescuta de bilete doar pentru anumite trenuri ce au litoralul ca destinatie si recomanda utilizarea tuturor garniturilor puse la dispozitie in graficul…

- Circulatia feroviara este blocata, miercuri dupa-amiaza, intre statiile de cale ferata Pojorata si Sadova, in judetul Suceava, din cauza aluviunilor care au ajuns pe linia ferata. Doua trenuri cu sute de calatori sunt stationate. „Trenul 12823 este oprit temporar intre statiile Pojorata si Sadova din…

- Marko Roganovic, fundaș dreapta in varsta de 27 de ani, este de astazi jucatorul echipei UTA, anunța site-ul oficial al clubului aradean. Fundaș dreapta de... The post UTA l-a prezentat, online, pe Marko Roganovic! Este fundaș dreapta și vine de la Laci appeared first on Special Arad · ultimele știri…