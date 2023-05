Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Galați a primit joi, 4 mai a.c., distincția Best Electric City, la un eveniment care a avut loc la Ministerul Mediului. Este vorba despre un premiu acordat pentru programul de instalare a stațiilor de incarcare a mașinilor electrice.

- Relațiile romano-americane s-au dezvoltat din 1997, cand s-a semnat parteneriatul strategic intre cele doua țari. Planeaza insa un singur semn de intrebare: cand relațiile economice dintre cele doua parți se vor ridica la nivelul celor politice.

- Vanzarea oricarei mașini va fi in curand condiționata de un document numit RAR Auto-Pass, care va prezenta istoricul mașinii, conform unei legi adoptate in Parlament.Chiar și in acest moment, exista mai multe instrumente pentru a putea vedea numarul real de kilometri, daunele din trecut sau modificarile…

- Exista deja aproape 29 de mii de mașini electrice in Romania, dupa ce numarul lor a crescut cu aproximativ 1.000 in fiecare din ultimele patru luni. Stațiile de incarcare nu țin insa pasul cu aceasta evoluție: in prezent, la nivel național sunt aproximativ 20 de autoturisme electrice la o "priza" publica.…

- Pasionații de autovehicule istorice existente in Romania au ocazia sa vada o serie dintre exemplare in cadrul unei expoziții ce va fi organizata, la sfarșitul acestei saptamani, la Ploiești. Intitulata ”Retro & Electro Parade”, acțiunea va avea loc in perioada 21-22 aprilie a.c., in parcarea Ploiești…

- In prima luna a lui 2023 au fost inmatriculate peste 12.000 de mașini noi. Fața de aceeași perioada a anului trecut, asta se traduce printr-o creștere de 31%. Am aflat, anterior, ca Renault a fost cea mai bine vanduta marca de import in țara noastra la inceputul acestui an. Acum, un nou raport al Asociației…

- Un cutremur a avut loc luni, 13 februarie, in Romania de 5,2 grade. Hari Bucur Marcu, expert in securitate, aparare și alianțe militare, a povestit cum a simțit cutremurul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cei care-și cumpara o mașina noua in Romania se arata tot mai deschiși la alternativa oferita de automobilele electrificate, fie ele 100% electrice sau cu propulsie hibrida, țara noastra mergand in ritm cu vestul Europei pe drumul spre un viitor fara emisii poluante. In 2022, piața auto a…