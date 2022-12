Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire halucinanta facuta de polițiștii din Capitala, intr-un centru comercial din Sectorul 4. In timpul perchezițiilor, au gasit produse contrafacute ascunse dupa un perete fals. Oamenii legii și-au dat seama de modul de operare al comercianților dupa ce au intrat in magazin și s-au trezit intr-un…

- Artistul din Moscova Danil Shershnev, care s-a opus razboiului, a fost reținut și dus la comisariatul militar, apoi a fost trimis cu forța in armata pentru serviciul militar. Moscow artist Danil Shershnev, who opposed the war, was detained and taken to the military commissariat, then he was forcibly…

Cozi uriase ca pe vremea lui Ceausescu la un magazin de produse alimentare. Oamenii s-au inghesuit sa prinda ulei si carne la oferta

- Cea de-a 12-a ediție a Black Friday la eMAG , care a avut loc vineri, 11 noiembrie 2022, a adus peste 560.000 de clienți care au dorit sa profite de oferte . In total, clienții au comandat de Black Friday la eMAG produse cu o valoare totala de peste 644 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai…

- Oficialul de la Kiev, care intenționeaza sa inființeze un tribunal internațional special, cere despagubiri de razboi prin confiscarea activelor rusești, relateaza G4Media.ro.„Nu cred ca problema reluarii oricaror negocieri este posibila”, a declarat Kostin, pentru BBC.Intrebat despre problemele pe care…

- Roman: E foarte, foarte greu. Cumpar mai puțin. Ma duc in engross, poate gasesc ceva mai ieftin, ca sa cumpar de acolo pentru o saptamana. Stau in Mihai Bravu și ma duc pana in Alexandriei pentru ca nu am cu ce sa cumpar.Reporter: Cumparați ce e mai ieftin?Roman: Bineințeles ca da. Stau o ora in magazin…

- In orașul ucrainean Enerhodar (regiunea Zaporijjia), ocupat temporar de rusi, armata invadatoare si-a intensificat atacurile, iar din cauza bombardamentelor masive orașul a ramas fara energie electrica și apa, potrivit primarului Dmitro Orlov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Confruntari intre poliție și protestatari care se opun mobilizarii in regiunea Daghestan, din sudul Rusiei, au avut loc duminica. Oamenii nemulțumiți au ieșit in strada in capitala Makhachkala. Polițiștii au tras focuri de arma pentru a dispersa protestatarii, printre care femei și copii.