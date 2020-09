Stiri pe aceeasi tema

- Exista un singur motiv pentru care oamenii cheltuiesc mai mulți bani decat trebuie – vor sa se simta mai bine. Cumparand o rochie noua sau chiar ceva mai scump, cum ar fi un smartphone nou, ne distram și incercam sa scapam de probleme. Și, chiar daca știm ca de fapt... The post De ce vrem mereu sa cumparam…

- Candidatul PNL pentru Primaria Baia Mare, Mircea Cirt, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 13.00, despre strategia sa pentru a ajunge primar, lupta cu Catalin Chereches si relatia cu candidatul la CJ Maramures, Ionel Bogdan.

- Baia Mare trebui sa scape o data și pentru totdeauna de problemele legate de deșeuri. Depozitele de gunoi ilegale care troneaza azi la intrarile in Baia Mare deranjeaza nu doar vizual, ci și prin mirosul greu pe care il degaja, mai ales ca incendiile sunt frecvente. Iar fumul toxic degajat de arderile…

- Nici in acest an baimarenii nu se pot bucura de prezența unui ștrand. Promisiunile primarului nu au dat roade nici de aceasta data. Inca din anul 2016, edilul a promis ca va transforma ștrandul intr-un loc de agrement modern, care sa funcționeze inclusiv in perioada de toamna și iarna, avand inclusiv…

- Luni, 3 august, intr-un loc simbolic al Baii Mari ─ Piața Revoluției ─ a avut loc lansarea candidaților Alianței USR PLUS la Primaria Baia Mare și la Consiliul Județean Maramureș. # Maramureșul ─ un puternic nod economic USR și PLUS participa la alegerile locale pe liste comune, inchegand, astfel, polul…

- Guvernul a decis, printr-o hotarare, trecerea din administrarea Consiliului Local al Primariei Sector 5 in cea a Ministerului Apararii Nationale (MApN) a unei suprafete de 87 de hectare de teren amplasat in zona Ghencea, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "In aceasta…

- https://youtu.be/NrrdQMVHTzU In conferinta de presa ALDE de ieri, Bogdan I. Lazar ne-a vorbit mai intai de proiectele propuse si ignorate in Consiliul Local care, in mod miraculos au prins viata ca fiind generate de catre viceprimarul cu salariu de superprimar Voicu.Amintim doar facilitatile propuse…

- Informatia apare intr-un proiect de hotarare care va fi dezbatut saptamana viitoare la Consiliul Local (CL) prin intermediul caruia Primaria va aloca fonduri pentru evenimente organizate in parteneriat cu alte entitati. In ceea ce priveste Targul Cucuteni, alocarea financiara de la bugetul local este…