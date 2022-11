Cumpărăm de la alții, ca să putem trăi: Importurile au explodat cu peste 30% în 2022 In primele noua luni, exporturile FOB au insumat 68,804 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 93,867 miliarde euro. Exporturile au crescut cu 26,2%, iar importurile au crescut cu 31,7%,comparativ cu perioada similara de anul trecut. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in perioada 1.I-30.IX 2022 a fost de 25063,2 milioane euro, mai mare cu 8313,5 milioane euro decat cel inregistrat in perioada 1.I-30.IX 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

