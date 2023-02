Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea florilor au semnificații speciale, insa orhideele sunt mai deosebite, deoarece au semnificații spirituale mai profunde. Ei bine, daca ai primit in dar de curand o orhidee alba și nu ai idee ce semnificație are, noi iși vom explica. Toate femeile ar trebui sa știe asta. Iata despre ce este…

- In ultimul an, prețul oului a crescut vertiginos in intreaga lume! In Statele Unite prețul a depașit cu mult creșterea altor produse alimentare, urcand cu aproape 60% in cele 12 luni, comparativ cu anul precedent. In Japonia, prețurile au atins un nivel record, noteaza CNN. In Noua Zeelanda, care consuma…

- Andrei Banuța, Matteo și Damian Draghici lanseaza, miercuri, 30 noiembrie, „Țara, Tara”, o piesa plina de trairi, tristețe și empatie pentru fiecare roman care simte o puternica dorința de a se intoarce acasa, la familiile lasate in urma. Mesajul piesei vorbește despre dificultațile pe care toti romanii…

- Doamnelor și domnilor, suntem mandri sa va prezentam magia Hollywood-ului. Sau… a actorilor romani? Fanii de pe rețelele de socializare au ramas uimiți dupa ce Netflix le-a oferit telespectatorilor o scurta privire in culise la cel mai recent serial de succes, Wednesday. Și, sa fim sinceri, chiar am…

- Ne-am obișnuit ca Via Carmina sa inoveze și sa dea aripi celor ce doresc sa iși construiasca casa mult visata. Asta se intampla și acum, iar noua campanie e atat de tentanta incat am hotarat sa vizitam și noi cartierul. Zis și facut.

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Comanda acum și primesc mancarea peste 30 de ani. Se intampla la o macelarie din orașul japonez Takasago care a innebunit lumea cu crochetele de vita Kobe. Produsul e atat de dorit incat lista de așteptare e foarte lunga.