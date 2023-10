Stiri pe aceeasi tema

- China urmeaza sa importe cantitati record de grau din acest an, din cauza pagubelor provocate de precipitatii producției sale interne. Aceste achizitii vor sustine preturile globale, care au scazut cu peste 25% in acest an, au explicat mai multi traderi consultati de Reuters.

- Sportivi din 21 de tari vor participa in perioada 13-15 octombrie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, la etapa de Cupa Mondiala la gimnastica aerobica "Romgym Trophy", se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Gimnastica, potrivit Agerpres.'''Regalul gimnasticii romanesti' continua la Sala…

- Canada ramane exclusa din destinatiile turistice aprobate de Beijing din cauza unor acuzatii de "ingerinta" politica, a indicat miercuri ambasada Chinei la Ottawa pe fondul unor tensiuni intre cele doua tari, relateaza AFP, citat de Agerpres.China a ridicat o interdictie in vigoare de la criza sanitara…

- Agentia Internationala a Energiei (AIE) isi revizuieste in crestere previziunile cu privire la cererea mondiala de petrol din 2023, care se indreapta catre ”cel mai mare nivel inregistrat vreodata” - de 102,2 milioane de barili pe zi, o crestere cu 2,2 milioane de barili fata de 2022, potrivit unui…

- Zeci de persoane au murit in inundatiile care au lovit nordul Chinei. Vineri, Beijingul a declarat ca dezastrele naturale au lasat in urma 147 de morti sau disparuti in luna iulie, potrivit AFP, noteaza Agerpres.In ultimele saptamani, capitala Chinei a fost afectata de ploi in cantitati record.The victims…

- China iși va relaxa regulile privind migrația interna, facilitand așezarea oamenilor in orașele mici, in incercarea de a stimula economia in criza și de a stimula creșterea economica, a anunțat guvernul, potrivit The Guardian.Ministerul Securitații Publice (MPS) a anunțat ca intenționeaza sa reduca…

- Pe fondul razboiului din Ucraina, China a anunțat controale la export pentru dronele chineze și echipamentele legate de drone. Controlul exporturilor, care va afecta, de asemenea, anumite drone pentru uz privat, va intra in vigoare la 1 septembrie, a declarat Ministerul Comerțului din Beijing, relateaza…