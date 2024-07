Stiri pe aceeasi tema

- „La moment, ceva oficial ca sa intram in discuție, nu este”, este afirmația președintelui Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu, liderul PAS, in legatura cu declarația premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, care și-ar fi exprimat dorința de a achiziționa compania S.A. „RED-Nord”. Declarațiile au fost…

- „Kremlinul a mai scos unul”, astfel a comentat președintele Parlamentului, Igor Grosu, anunțul jurnalistei Natalia Morari, ca a decis sa candideze la funcția de președinte al Republicii Moldova la alegerile din toamna acestui an. Declarațiile au fost facute pentru adevarul.ro .

- Presedinta Republicii Moldova a participant sambata, alaturi de prim-ministrul Dorin Recean si presedintele Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu, la mitingul de comemorare a 75 de ani de la cel de-al doilea val de deportari staliniste, din 5-6 iulie 1949. Conducerea Republicii Moldova a depus flori…

- Șefa Procuraturii Anticorupție susține ca declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, din decembrie 2021, precum ca Vitalie Iurcu, fost secretar de stat și fost șef la Moltelecom, și-ar fi cumparat o insula in Marea Mediterana nu s-au adeverit. „Nu știu de unde s-a informat domnul Grosu cand…

- Declaratiile premierului roman Marcel Ciolacu, potrivit carora in Republica Moldova locuiesc doar romani, reprezinta o imixtiune grosolana in afacerile republicii, a declarat Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, in cadrul unui briefing de presa sustinut joi, relateaza agentia oficiala…

- Declaratiile premierului roman Marcel Ciolacu, potrivit carora in Republica Moldova locuiesc doar romani, reprezinta o imixtiune grosolana in afacerile republicii, a declarat Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, in cadrul unui briefing de presa sustinut joi, relateaza agentia oficiala…

- In urma declarațiilor premierului roman Marcel Ciolacu, care a spus ca in Republica Moldova „nu exista moldoveni și limba moldoveneasca, dar romani”, activiștii din Blocul „Victorie” au organizat o acțiune de protest la Ambasada statului roman de la Chișinau. Manifestanții au calificat afirmațiile oficialului…

- Republica Moldova are susținerea Cehiei in procesul de aderare la Uniunea Europeana, asigurarea fiind facuta de președintele Senatului ceh, Milos Vystrci, in timpul intrevederii de la Chișinau cu președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu.