- Una din noua masini noi vandute pe piata europeana anul trecut a fost un vehicul electric sau hibrid plug-in, livrarile de automobile cu emisii scazute au crescut in pofida pandemiei COVID-19, care a afectat semnificativ evolutia pietei auto, se arata intr-un raport publicat marti de Agentia Europeana…

- Social-democrații au comandat prima mașina electrica, un autoturism electric produs in Romania, Dacia Spring, anunța Marcel Ciolacu: „O sa incercam sa luam in fiecare județ cate o Dacie electrica. Cel mai important e ca e facuta la noi, la Mioveni”. „Azi am venit cu Zoe. De data viitoare o sa venim…

- Banca Transilvania (BT) a anuntat miercuri ca va achiziționa actiunile detinute de grupul polonez Getin Holding la Idea Bank, Idea Leasing si Idea Broker de Asigurare, intr-o tranzactie de 213 milioane de lei (43 de milioane de euro).

- Gigantul Amazon a anuntat miercuri ca va achizitiona MGM, unul dintre cele mai mari studiouri de film de la Hollywood, pentru 8,45 miliarde de dolari, marcand cea mai indrazneata miscare de pana acum in industria divertismentului, transmite CNBC.

- Camera Deputaților a decis sa-și reinnoiasca flota auto de protocol, dupa ce vechile limuzine de protocol au atins pste 300.000 de kilometri la bord fiecare. Astfel, potrivit normativului aprobat de Biroul Permanent al Camerei, ar urma sa fie achiziționate 5 limuzine noi, cu urmatoarele caracteristici…

- A venit primavara, așa ca tarabele din piața sunt pline de fructe și legume de sezon. Este important ca dupa anotimpul rece sa consumam cat mai multe vitamine și minerale, pe care le putem gasi foarte simplu in varietatea larga de fructe și legume disponibile acum pe piața. Fructe și legume de sezon.…