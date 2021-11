Cumpără INTERPOL cu 53,6 milioane dolari! Iata ca nici macar pandemia nu mai poate impiedica organizarea Adunarii Generale a INTERPOL. Acolo unde, pe 25 noiembrie, la Istanbul ar urma sa se aleaga un nou președinte. Dar și sa se deschida o veritabila ”Cutie a Pandorei” la nivel internațional, daca unul dintre cei doi candidați ramași in cursa chiar va deveni ”Polițistul […] The post Cumpara INTERPOL cu 53,6 milioane dolari! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

