- Se apropie al treilea Craciun cu restricții din cauza pestei porcine africane. Aparuta in urma cu doi ani, pesta porcina africana (PPA) nu arata ca va disparea prea curand. In fiecare luna, autoritațile anunța apariția unui focar in diverse zone din județ. In aceste condiții, se intrevad din nou probleme…

- In ciuda contextului dificil in care ne aflam, Arena Mall se aliniaza constant cu tendințele pieței și aduce clienților sai noi produse și servicii de care aceștia au nevoie. Diversificam portofoliul chiriașilor și aducem branduri naționale și internaționale, intocmai pentru a avea o gama variata de…

- Nu mai puțin de 23 de familii incep de astazi o viața noua, intr-o casa noua, primita de la Primaria Bacau. “M-am bucurat sa le fiu alaturi in aceste clipe și sa trecem impreuna pragul locuințelor ce le-au fost alocate”, a declarat primarul Cosmin Necula. In ultimii ani au fost repartizate catre bacauani…

- Aerostar a inceput campionatul Ligii a II-a la fel cum l-a inceput pe cel din urma cu doua sezoane: cu o infrangere acasa cu 1-0. Similitudinile se opresc insa aici. Diferențele sunt numeroase. Și vizibile. Și, toate, in favoarea bacauanilor. Incepand cu calibrul adversarului. Daca in 2018, „aviatorii”…

- ALDE și-a prezentat candidații pentru județul Bacau la alegerile locale din 27 septembrie 2020, intr-o adunare fara fastul și cheltuiala celor similare ale partidelor mari, desfașurata la Centrul de Afaceri și Expoziții, in prezența vicepreședintelui național Varujan Vosganian. Candidații la funcțiile…

- Timp de doua zile (28 și 29 august), orașul Darmanești (județul Bacau), va fi capitala blues-ului romanesc, unde va avea loc ,,Open Air Blues in the garden Festival”, primul festival internațional de blues din județul Bacau și unul dintre cele mai importante din Romania. “Cu pași ceva mai grei, dar…

- Nu mai puțin de noua candidați s-au inscris in cursa pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacau. Aceștia sunt Valentin Ivancea – PSD, Ionel Palar – Alianța PNL-USR-PLUS, Aurelia Țaga – Pro Romania, Valerian Vreme – PMP, Maricica Coșa – ALDE, Constantin Negru – PNTCD, Ion Pascaru – Partidul…

- Spitalul „Sfanta Maria” Bacau (cunoscut ca Spitalul Municipal, așa cum a fost el denumit inca de la proiectare) va deveni in sfarșit funcțional zilele acestea. Asta dupa ce Primaria Bacau a amenajat, in primavara, in timp record, parterul și etajele 4-5 ale construcției, urmare a unui parteneriat intre…