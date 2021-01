Jandarmeria este anchetata de Ministerul de Interne. In 2019, instituția i-a oferit protecție și un autoturism de lux lui Alexandru Cumpanașu, au declarat surse din Jandarmerie pentru g4media.ro. Cumpanașu, implicat in noi probleme cu legea Ancheta Ministerului de Interne a fost declanșata de un raport al Curții de Conturi, care a stabilit un prejudiciu de […] The post Cumpanașu, implicat in noi probleme cu legea. Ancheta la Jandarmerie, prejudiciu colosal appeared first on IMPACT .